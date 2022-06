Iran: Arabia Saudita pronta per colloqui bilaterali più diretti (Di lunedì 27 giugno 2022) L’Arabia Saudita è pronta a dei colloqui bilaterali più diretti con l’Iran. Lo afferma il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, secondo cui i casi di disaccordo con Riyadh andrebbero risolti. La notizia giunge un giorno dopo il colloquio tra il presidente Iraniano Raisi e il premier iracheno Mustafa al-Khadimi. Presto dei colloqui bilaterali Leggi su periodicodaily (Di lunedì 27 giugno 2022) L’a deipiùcon l’. Lo afferma il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, secondo cui i casi di disaccordo con Riyadh andrebbero risolti. La notizia giunge un giorno dopo ilo tra il presidenteiano Raisi e il premier iracheno Mustafa al-Khadimi. Presto dei

