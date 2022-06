Incendio a Roma al campo rom della Monachina: 50 bombole esplose, in fiamme un centro estivo (video) (Di lunedì 27 giugno 2022) Maxi Incendio a Roma, nel quadrante occidentale della Capitale. Le fiamme hanno raggiunto alcune ville che sono state evacuate. Il fuoco è divampato intorno alle 13,30 da via Bosco Marengo. Poco distante dal campo rom della Monachina. Complice il vento e le alte temperature l’Incendio ha preso forza rapidamente. Le fiamme prima hanno bruciato le sterpaglie all’altezza del civico 1052. Poi, spinte dal vento, hanno avvolto un centro estivo per ragazzi. E una rimessa di camper. La protezione civile di Roma ha evacuato diversi palazzi. Maxi Incendio a Roma nei pressi del campo rom della Monachina Il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) Maxi, nel quadrante occidentaleCapitale. Lehanno raggiunto alcune ville che sono state evacuate. Il fuoco è divampato intorno alle 13,30 da via Bosco Marengo. Poco distante dalrom. Complice il vento e le alte temperature l’ha preso forza rapidamente. Leprima hanno bruciato le sterpaglie all’altezza del civico 1052. Poi, spinte dal vento, hanno avvolto unper ragazzi. E una rimessa di camper. La protezione civile diha evacuato diversi palazzi. Maxinei pressi delromIl ...

vigilidelfuoco : #Roma, vasto #incendio di sterpaglie minaccia alcuni insediamenti agricoli in loc. Ponte di Nona. I #vigilidelfuoco… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio sterpaglia coinvolge rimessaggio camper sull’Aurelia nei pressi del GRA. Squadre #vigilidelfuoco… - repubblica : Grande incendio a Roma, esplodono decine di bombole gpl. In fiamme un campo estivo, evacuati i bambini. Allontanati… - MensolaSbiadita : RT @rtl1025: ?? Un mega #incendio è divampato a #Roma nei pressi di un campo nomadi sull'Aurelia. Al momento non si segnalano feriti ma 15… - MariaRossanaSa3 : RT @ManfrediPotenti: ??COMBUSTIONE SENZA FIAMMA ?? Chi fino ad oggi non ha voluto termovalorizzatori è il resposabile politico dell'avvelen… -