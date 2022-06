Gazzetta: Roma-Zaniolo, i giallorossi amareggiati dall’ingratitudine di Nicolò. Pronta la linea dura (Di lunedì 27 giugno 2022) L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento alle schermaglie tra Nicolò Zaniolo e la Roma, che accusa l’entourage del ragazzo di uno “stillicidio di informazioni anonime” che hanno irritato la dirigenza, che ha scelto di far trapelare la propria amarezza e di annunciare l’avvio di una linea dura. Le informazioni anonime, com’è noto, riguardano l’interessamento – o meglio, la richiesta di informazioni – di Juventus e Milan… Secondo la Roma, pur apprezzando il fatto che Nicolò si stia già allenando con professionalità (a Pontremoli), tutte le uscite pubbliche di “collaterali” sono state poco gradite. E così viene sgranato il rosario della malinconie, che hanno almeno quattro punti chiave: l’intervento di Gaspare Galasso, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 giugno 2022) L’edizione odierna delladello Sport dedica un approfondimento alle schermaglie trae la, che accusa l’entourage del ragazzo di uno “stillicidio di informazioni anonime” che hanno irritato la dirigenza, che ha scelto di far trapelare la propria amarezza e di annunciare l’avvio di una. Le informazioni anonime, com’è noto, riguardano l’interessamento – o meglio, la richiesta di informazioni – di Juventus e Milan… Secondo la, pur apprezzando il fatto chesi stia già allenando con professionalità (a Pontremoli), tutte le uscite pubbliche di “collaterali” sono state poco gradite. E così viene sgranato il rosario della malinconie, che hanno almeno quattro punti chiave: l’intervento di Gaspare Galasso, ...

Pubblicità

goal : Jorge Mendes has offered Cristiano Ronaldo to Roma, according to the Gazzetta dello Sport ???? - Gazzetta_it : Cristiano Ronaldo riscopre la voglia d'Italia: è stato offerto alla Roma! - Gazzetta_it : Juve, l'operazione Zaniolo prende forma: ecco i baby talenti che potrebbero andare alla Roma - napolista : Gazzetta: #Roma-#Zaniolo, i giallorossi amareggiati dall’ingratitudine di Nicolò. Pronta la linea dura La società… - 1realLalaa : RT @goal: Jorge Mendes has offered Cristiano Ronaldo to Roma, according to the Gazzetta dello Sport ???? -