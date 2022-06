G7 | leader uniti contro Putin Stamattina il collegamento con Zelensky

(Di lunedì 27 giugno 2022) - Al summit di Elmau, in Germania, si lavora ad un accordo per imporre un tetto al prezzo del petrolio e del gas. Ribadito il sostegno 'finanziario, umanitario, militare e diplomatico' a Kiev 'fino a ...

- Al summit di Elmau, in Germania, si lavora ad un accordo per imporre un tetto al prezzo del petrolio e del gas. Ribadito il sostegno 'finanziario, umanitario, militare e diplomatico' a Kiev 'fino a ...Tra questi, tuttiautoritari di paesi orientali, a cui si aggiunge il presidente venezuelano ... Di questo 50%, il 20 va in Europa e negli Stati, passando dal Canale di Suez. I paesi ...Al summit di Elmau, in Germania, sI lavora ad un accordo per imporre un tetto al prezzo del petrolio e del gas. Ribadito il sostegno "finanziario, umanitario, militare e diplomatico" a Kiev "fino a ...Reuters 27 giugno 2022, 10:45 Ultima modifica: 27 giugno 2022 alle 10:47 Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parla insieme alla presidente della ...