F1 | Christian Horner | “A Silverstone non porteremo niente di importante | sarà uno sviluppo moderato”

(Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo un weekend di riposo, la Formula Uno tornerà protagonista questo fine settimana sulla leggendaria pista diper il Gran Premio di Gran Bretagna 2022, decimo round della stagione. Red Bull è reduce da una striscia di 6 vittorie di seguito, ma nonsemplice prolungare questa sequenza contro una Ferrari molto competitiva e chiamata al riscatto dopo un periodo negativo., team principal del Drink Team, teme però anche un nuovo avversario in vista dell’appuntamento britannico: “Penso che ale Mercedes saranno forti. Non vedo alcun motivo per cui non possano esserlo. Al Paul Ricardlo stesso”. “Anche la Ferrariveloce a. Per noi potrebbe essere una pista più impegnativa per il lay-out. ...