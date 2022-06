F1 | Bernie Ecclestone | “Lewis Hamilton? A fine stagione potrebbe anche ritirarsi”

(Di lunedì 27 giugno 2022) Mentre il Mondiale di F1 corre a grandi passi verso il GP di Gran Bretagna, che si disputerà sull’iconica pista di Silverstone,, l’ex patron del Circus, torna a far parlare di sé per un’intervista tagliente rilasciata al Daily Mail, dove il suo “bersaglio preferito” è la coppia Toto Wolff-, senza troppo mandarle a dire, ha affermato: “– nella traduzione di f1ingenerale.com –vendere il suo ruolo all’interno del team a Toto. Wolfffare uno dei suoi accordi magici. Offrirgli meno soldi e tenersi 20 milioni di sterline. Nessuno glielo deve dire perché sicuramente ci ha già pensato.probabilmente si ritirerebbe in quelle circostanze”. Poi ha aggiunto: “Non pensavo ...

Qualcosa non va tra i due A sostenere questa tesi arriva l'ex bossdi Redazione MOW N onostante il podio di Montreal abbia risollevato gli umori di Lewis Hamilton e del suo box in ..., ex boss della Formula 1 ha voluto dire la sua in merito a questa prima pare del campionato della Mercedes e dei suoi piloti. 'Non pensavo che Russell fosse così bravo, sta facendo ...Secondo Bernie Ecclestone, il destino di Hamilton è lontano dalla Mercedes anche in vista dei rapporti con Toto Wolff.L’ex proprietario della Formula 1 Ecclestone ha espresso la sua opinione sulla situazione di Hamilton e il suo rapporto con Wolff.