È tutto da dimostrare che la famiglia De Laurentiis sia meglio di un fondo (Di lunedì 27 giugno 2022) Che la famiglia De Laurentiis sia meglio di un fondo è altamente opinabile. Entrambi hanno scopo di lucro e questo non significa necessariamente lavorare bene. O meglio, il fondo Elliott in tre anni ha aggiustato i conti e vinto uno scudetto, a Napoli campa cavallo. Questa logica che dopo la Filmauro ci sia il diluvio mi sembra miope, cosa rischiamo? Tornare in Lega Pro? Il rettangolo verde si è espresso chiaramente: i dirigenti del Milan (scelti da un fondo) hanno operato meglio, perché anche i fondi vogliono guadagnare dai loro asset. Che poi la famiglia ci mangi con il Napoli è assodato, ma i loro interessi non collimano con quelli della tifoseria. E quando ci viene detto che bisogna festeggiare l’ingresso in Champions, magari ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 giugno 2022) Che laDesiadi unè altamente opinabile. Entrambi hanno scopo di lucro e questo non significa necessariamente lavorare bene. O, ilElliott in tre anni ha aggiustato i conti e vinto uno scudetto, a Napoli campa cavallo. Questa logica che dopo la Filmauro ci sia il diluvio mi sembra miope, cosa rischiamo? Tornare in Lega Pro? Il rettangolo verde si è espresso chiaramente: i dirigenti del Milan (scelti da un) hanno operato, perché anche i fondi vogliono guadagnare dai loro asset. Che poi laci mangi con il Napoli è assodato, ma i loro interessi non collimano con quelli della tifoseria. E quando ci viene detto che bisogna festeggiare l’ingresso in Champions, magari ...

