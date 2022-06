Danilo Iervolino acquista il 6 | 2% di Vertis

(Di lunedì 27 giugno 2022)entra inSgr, società attiva nella gestione di fondi di private equity e venture capital. Il presidente della Salernitana ha acquisito una quota del 6,2% attraverso la Idi Srl che controlla al 100%. “Un benvenuto a un nuovo socio di valore ed esperienza come, che vanta una bellissima storia imprenditoriale Calcio e Finanza.

In particolare, è entrato nella compagine sociale, con una quota del 6,2%,(imprenditore che ha da poco acquisto la testata L'Espresso ), attraverso la Idi Srl che controlla al 100%. ...Lo ha detto, intervenendo a Milano allo Young Innovators Business Forum,, Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e presidente della ...Danilo Iervolino ha deciso di entrare anche nel mondo della finanza. Lo ha fatto con l’acquisizione di alcune quote di una società di gestione del risparmio, la Vertis. Il presidente intanto sta segue ...Il club campano è pronto a mettere le mani su Ounas, che potrebbe essere uno dei rinforzi della società di Danilo Iervolino in vista della prossima stagione… Leggi ...