Dall' orfanotrofio al successo internazionale

È morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica. L'imprenditore italiano si è spento all'età di 87 anni lunedì mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Da una piccola fabbrica di montature di occhiali nel Bellunese aveva costruito un impero, simbolo della qualità e dello stile Made in Italy. Dall'orfanotrofio al successo mondiale Nato a Milano nel 1935 da genitori pugliesi, Del Vecchio è cresciuto nell'orfanotrofio dei Martinitt. Inizia a lavorare come garzone a 14 anni, frequentando le scuole serali. A 26 anni, dopo essersi trasferito ad Agordo, in provincia di Belluno, ...

