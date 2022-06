Charlene di Monaco rivela il malessere più grande mai avuto: ora si spiega tutto (Di lunedì 27 giugno 2022) La “Principessa triste” non ha passato un periodo facile e molti notano quanto sia malinconica e con il sorriso stretto. Charlene ha però un motivo ben preciso per stare così.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 27 giugno 2022) La “Principessa triste” non ha passato un periodo facile e molti notano quanto sia malinconica e con il sorriso stretto.ha però un motivo ben preciso per stare così.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

monarchico : Il #principe #Alberto, la #principessa #Charlene, #Jacques e #Gabriella, sono andati in #Norvegia #monaco #monarchy… - zazoomblog : Ha i lividi sul corpo: il clamoroso retroscena su Charlene di Monaco - #lividi #corpo: #clamoroso #retroscena - redazionerumors : La principessa, che per diverso tempo si è assentata dalla vita di corte, ora è tornata. Programmi? Una fuga con il… - vogue_italia : Avvistati: Charlène e Alberto di Monaco, romantici e affettuosi, durante la visita di Stato in Norvegia insieme ai… - ParliamoDiNews : Alberto e Charlene di Monaco, dubbi sulla foto del raro bacio in pubblico : LOLnews… -