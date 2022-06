Calenda e Letta | l’alleanza scricchiolante Il leader di Azione | “Noi indipendenti dai due poli”

(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu – Tra Carloed Enricoil rapporto non è così saldo, nonostante i successi alle appena concluse elezioni amministrative. Le frecciatine die al Pd Su Twitter ildisi prodiga in commenti che non lasciano sempre spazio alle interpretazioni, ma che in certi casi sono piuttosto diretti. Da un lato,si bea del successo ottenuto connei comuni dove il centrosinistra ha prevalso. Dall’altro, la critica tradizionale è al“estesa” ai Cinque Stelle, oltre alla ripetizione di un concetto già espresso in partenza: la sostanziale indipendenza didai duee, quindi, la sua colloccentrista. Così il ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Fanno l'ennesimo teatrino, #DiMaio fonda il gruppo 'Insieme per il Futuro' ma poi tra 7 mesi starà insieme al #M5S,… - lvoir : RT @Le_Paginedi: #lariachetira #lariachetirala7 L'esperta Melis ha ragione, Letta el PD (per perdere) vanno lasciati soli con calenda e r… - IlPrimatoN : Sotto accusa gli 'appelli al campo largo della sinistra' - OvileItalia : RT @Virus1979C: #Ballottaggi Il Pd e il centro-sinistra hanno vinto praticamente ovunque, tranne a Lucca dove con Letta c'erano Calenda e M… - LuzPagoda : RT @Virus1979C: #Ballottaggi Il Pd e il centro-sinistra hanno vinto praticamente ovunque, tranne a Lucca dove con Letta c'erano Calenda e M… -

... che ha scelto anche lui il sindaco di centrodestra, raccogliendo insulti da Carlo, poi andato a fare campagna per l'antagonista sconfitto insieme a Enrico. Insomma, ridurre Lucca alla ...... e in un orizzonte dove anche il modellonon si sente tanto bene, vedasi il caso di Lucca - ... Amministrative,: "Vince strategia del campo largo, serietà e linearità"(ANSA) - FIRENZE, 27 GIU - Vince in volata in piena notte a Lucca - e provoca il ribaltone a favore del centrodestra -, l'imprenditore Mario ...I più storicamente attrezzati nel palazzo del Nazareno ricordano in queste ore di euforia da trionfo elettorale come andò nel ‘93: successone della sinistra nelle città ...