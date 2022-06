Caldo record, le città da bollino rosso. Al Nord allerta grandine e nubifragi (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giugno 2022 - Il Caldo e l' afa non mollano l' Italia , stretta nella morsa dell' anticiclone africano Caronte . Anche nella settimana appena iniziata le temperature si manterranno ben al di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giugno 2022 - Ile l' afa non mollano l' Italia , stretta nella morsa dell' anticiclone africano Caronte . Anche nella settimana appena iniziata le temperature si manterranno ben al di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Caldo record per altri 10 giorni, anche picchi di 45 gradi. 'Non sono previste precipitazioni importanti' #ANSA - Frankf1842 : RT @fanpage: 'Mai viste temperature così alte'. Domenica da bollino rosso in molte città della Sicilia. E non è finita qui. 'Un anticiclone… - Gazzettino : #caldo record, l'allarme del Ministero: «Situazione peggiorerà». Bollino arancione in 23 città - Frankf1842 : RT @fanpage: Bollino rosso a Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Palermo. Un anticiclone africano è destinato a portare con sé “temperature e… - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Caldo record fino a mercoledì, a Napoli e in Campania temperature fino a 38 ... -