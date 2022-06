Calcio: Europeo Under 19, domani gli azzurrini contro l'Inghilterra in semifinale (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. - (Adnkronos) - domani alle 17 (diretta Rai 2) all'Ntc Senec si rinnova la storica sfida tra Italia ed Inghilterra. A poco meno di un anno dal trionfo Europeo della Nazionale di Mancini, la riproposizione giovanile dell'incontro, non può che rievocare le ragioni di una rivalsa. Gli azzurrini avranno di fronte una squadra con un ruolino di marcia impressionante: 8 vittorie e un pareggio (Austria) nelle partite disputate sinora in questo Europeo, includendo le due fasi di qualificazione e solo un gol incassato. Tra le fila inglesi, Dane Scarlett attaccante del Tottenham che nelle 12 partite stagionali disputate dalla Nazionale ha segnato un gol a gara e Carney Chukwuemeka, secondo miglior realizzatore con 5 gol, centrocampista dell'Aston Villa con 12 presenze in Premier ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. - (Adnkronos) -alle 17 (diretta Rai 2) all'Ntc Senec si rinnova la storica sfida tra Italia ed. A poco meno di un anno dal trionfodella Nazionale di Mancini, la riproposizione giovanile dell'in, non può che rievocare le ragioni di una rivalsa. Gliavranno di fronte una squadra con un ruolino di marcia impressionante: 8 vittorie e un pareggio (Austria) nelle partite disputate sinora in questo, includendo le due fasi di qualificazione e solo un gol incassato. Tra le fila inglesi, Dane Scarlett attaccante del Tottenham che nelle 12 partite stagionali disputate dalla Nazionale ha segnato un gol a gara e Carney Chukwuemeka, secondo miglior realizzatore con 5 gol, centrocampista dell'Aston Villa con 12 presenze in Premier ...

Pubblicità

juventusfc : “Chasing The Dream”, un viaggio esclusivo nel sogno europeo delle #JuventusWomen ? Una storia di calcio che non pa… - pisto_gol : Dal 2010 a oggi, ecco chi ha speso di più nel calcio europeo tra le squadre delle Big 5 ?? - TV7Benevento : Calcio: Europeo Under 19, domani gli azzurrini contro l'Inghilterra in semifinale - - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA FEMMINILE - Bertolini: 'L’Europeo è un’avventura nuova, da affrontare con il solito impegno' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA FEMMINILE - Bertolini: 'L’Europeo è un’avventura nuova, da affrontare con il solito impegno' -