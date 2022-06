Calcagno: «Solo il 6% degli ex calciatori professionisti vive di calcio per tutta la vita» (Di lunedì 27 giugno 2022) Il presidente dell’Associazione Italiana calciatori, Umberto Calcagno, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La politica nel pallone”, su Gr Parlamento. Ha commentato l’elezione di Damiano Tommasi a sindaco di Verona. «Può essere un primo passo della politica nel calcio. Tommasi è una persona che in tutto quello che fa mette forza e capacità superiori alla norma. Amministrare una città è difficile, ma sono convinto che l’esperienza di Damiano in politica sportiva e il suo saper prendere decisioni gli consentiranno di farsi valere in questo ambito. Ha fatto un grande miracolo, come in campo ha approfittato degli errori degli avversari. E’ un buon esempio, quello che viene chiesto spesso al nostro mondo». Ha aggiunto: «Le nuove generazioni di calciatori sono quelle di ragazzi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 giugno 2022) Il presidente dell’Associazione Italiana, Umberto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La politica nel pallone”, su Gr Parlamento. Ha commentato l’elezione di Damiano Tommasi a sindaco di Verona. «Può essere un primo passo della politica nel. Tommasi è una persona che in tutto quello che fa mette forza e capacità superiori alla norma. Amministrare una città è difficile, ma sono convinto che l’esperienza di Damiano in politica sportiva e il suo saper prendere decisioni gli consentiranno di farsi valere in questo ambito. Ha fatto un grande miracolo, come in campo ha approfittatoerroriavversari. E’ un buon esempio, quello che viene chiesto spesso al nostro mondo». Ha aggiunto: «Le nuove generazioni disono quelle di ragazzi ...

