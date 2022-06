Ballando con le Stelle 17, Milly Carlucci si allunga: ecco quando prenderà il via la nuova edizione e quante puntate ci saranno (Di lunedì 27 giugno 2022) Mancano meno di quattro mesi alla messa in onda della diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. La famosissima gara di ballo infatti prenderà ufficialmente il via sabato 8 ottobre. A dare qualche anticipazione sulla prossima edizione del programma di Rai Uno sono stati i colleghi di BubinoBlog. Nello specifico, non solo lo show potrebbe allungarsi quasi fino a Natale, ma anche la giuria pare sia riconfermata: Lo show del sabato sera di Rai1, secondo quanto apprende BubinoBlog, potrebbe allungarsi fino quasi a Natale. Ritroveremo uno degli studi più identificativi della tv, quello di Ballando con le Stelle. Dettagli rococò, la pista da ballo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 giugno 2022) Mancano meno di quattro mesi alla messa in onda della diciassettesimadicon le, lo show del sabato sera condotto da. La famosissima gara di ballo infattiufficialmente il via sabato 8 ottobre. A dare qualche anticipazione sulla prossimadel programma di Rai Uno sono stati i colleghi di BubinoBlog. Nello specifico, non solo lo show potrebbersi quasi fino a Natale, ma anche la giuria pare sia riconfermata: Lo show del sabato sera di Rai1, secondo quanto apprende BubinoBlog, potrebbersi fino quasi a Natale. Ritroveremo uno degli studi più identificativi della tv, quello dicon le. Dettagli rococò, la pista da ballo ...

