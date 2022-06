Wimbledon 2022, Hubert Hurkacz: “Donerò denaro al popolo ucraino per ogni ace realizzato” (Di domenica 26 giugno 2022) Un annuncio importante quello fatto dal polacco Hubert Hurkacz, in vista del torneo di Wimbledon che comincerà domani in maniera ufficiale per il tabellone principale. Hubi, semifinalista dello Slam londinese l’anno scorso, ha rivelato attraverso i suoi profili social l’intenzione di sostenere il popolo ucraino in un momento così complicato a causa del conflitto bellico in corso, che tra l’altro ha avuto delle conseguenze importanti per il Major. Il riferimento è al ban degli organizzatori nei confronti di tennisti e tenniste di Russia e di Bielorussia. “Da domani prometto di donare 100 euro per ogni ace che metterò a segno a Wimbledon, in favore del popolo ucraino. Spero per questo che funzioni particolarmente bene!“, le parole di ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Un annuncio importante quello fatto dal polacco, in vista del torneo diche comincerà domani in maniera ufficiale per il tabellone principale. Hubi, semifinalista dello Slam londinese l’anno scorso, ha rivelato attraverso i suoi profili social l’intenzione di sostenere ilin un momento così complicato a causa del conflitto bellico in corso, che tra l’altro ha avuto delle conseguenze importanti per il Major. Il riferimento è al ban degli organizzatori nei confronti di tennisti e tenniste di Russia e di Bielorussia. “Da domani prometto di donare 100 euro perace che metterò a segno a, in favore del. Spero per questo che funzioni particolarmente bene!“, le parole di ...

