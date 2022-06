Una vita anticipazioni: Aurelio scopre cosa è successo davvero a Natalia? Genoveva minaccia David (Di domenica 26 giugno 2022) Aurelio sta a quanto pare, facendo di nuovo i conti con il passato e la notizia che ha appena ricevuto, potrebbe cambiare molte cose. Che cosa è accaduto davvero a Natalia, come è morta sua sorella? Nelle prossime puntate di Una vita, scopriremo anche qualcosa che riguarda il passato e che potrebbe mettere in difficoltà Genoveva. Non ci resta che scoprire tutti i dettagli con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 27 giugno 2022. Nella prossima puntata della soap vedremo che cosa deciderà di fare Aurelio: indagherà? Domani andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1423 di Acacias 38. Assisteremo nuovamente a degli scontri tra Fabiana e Servante che non vanno più d’accordo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 26 giugno 2022)sta a quanto pare, facendo di nuovo i conti con il passato e la notizia che ha appena ricevuto, potrebbe cambiare molte cose. Cheè accaduto, come è morta sua sorella? Nelle prossime puntate di Una, scopriremo anche qualche riguarda il passato e che potrebbe mettere in difficoltà. Non ci resta che scoprire tutti i dettagli con ledi Unaper la puntata di domani, 27 giugno 2022. Nella prossima puntata della soap vedremo chedeciderà di fare: indagherà? Domani andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1423 di Acacias 38. Assisteremo nuovamente a degli scontri tra Fabiana e Servante che non vanno più d’accordo ...

