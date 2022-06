Ultime Notizie Roma del 26-06-2022 ore 12:10 (Di domenica 26 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno non è questa domenica 26 giugno la Russia finirà La Bielorussia missili a corto raggio che più moderni nell’arsenale di mosca è capace anche di trasportare testate atomiche l’ho usato ieri il presidente Vladimir Putin Ha citato dall’agenzia e Russia e dopo un incontro a San Pietroburgo con il suo omologo via Lorusso Alexander lukashenko Intanto il sindaco di severodonetsk annunciato che i russi hanno il totale controllo della città Il sindaco ha parlato la televisione Ucraina mentre i separatisti hanno confermato di aver occupato anche impianto chimico dove erano rimasti gli ultimi soldati e che oltre 800 civili che si nascondono all’interno sono stati la Russia ha anche reso Noto di aver ucciso fino a 80 ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno non è questa domenica 26 giugno la Russia finirà La Bielorussia missili a corto raggio che più moderni nell’arsenale di mosca è capace anche di trasportare testate atomiche l’ho usato ieri il presidente Vladimir Putin Ha citato dall’agenzia e Russia e dopo un incontro a San Pietroburgo con il suo omologo via Lorusso Alexander lukashenko Intanto il sindaco di severodonetsk annunciato che i russi hanno il totale controllo della città Il sindaco ha parlato la televisione Ucraina mentre i separatisti hanno confermato di aver occupato anche impianto chimico dove erano rimasti gli ultimi soldati e che oltre 800 civili che si nascondono all’interno sono stati la Russia ha anche reso Noto di aver ucciso fino a 80 ...

