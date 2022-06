(Di domenica 26 giugno 2022) Tom, il celebre tuffatore britannico, oro olimpico a Tokyo così come medaglia d’oro ai Mondiali di Roma del 2009 e di Budapest del 2017, ha attaccato la Federazione internazionale nuoto per la decisione di escludere laLia Thomas. È riportato dal Telegraph.si è definitoper la decisione di vietare le competizionialle donnegender che state uomini nella pubertà. Il caso è scoppiato per laLia Thomas. La Fina ha creato una categoria di genere aperta. Decisione accolta favorevolmente da coloro i quali pensano che le donnepossiedano un vantaggio ingiusto in molti sport rispetto alle atlete nate donne. Decisione che però ...

napolista : Tom Daley: «sono furioso per l’esclusione della nuotatrice trans dalle gare femminili» Il tuffatore britannico sul… - hilaris__ : Ma quindi quest'anno non vedremo Tom Daley ai mondiali?! ???? - carbsareforever : Unico europeo a livello dei cinesi è Tom Daley anzi a tratti anche superiore #Budapest2022 - shadesofamnesia : Ma Tom Daley c’è ai mondiali di #Budapest2022 ? - artofdionysus : tom daley e dustin black siete la mia speranza fatevi una foto con taehyung -

GQ Italia

E speriamo davvero che quelli di Jake Daniels,o Nick McCarthy siano degli esempi, perché prima di vivere in un mondo "senza etichette" c'è bisogno di un cambiamento, che non può che ...5 consigli per seguire la tendenza dell'Estate 2022 con eleganza › Inizia il Pride Month 2022: dal tweet polemico di Elon Musk all'iniziativa benefica diI brand di lusso più in del ... Tom Daley e i maglioni con AMI per il mese del Pride Il calciatore del Blackpool si dichiara pubblicamente a maggio 2022, in giugno risponde il brasiliano. Un conto è essere omosessuale un altro è dichiararsi tale in un mondo in cui almeno il 3% delle p ...