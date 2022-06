Pietrelcina, ‘Una Voce per Padre Pio’ fa volare Rai 1 (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono stati 2 milioni 24 mila, con uno share del 16,8%, i telespettatori che hanno seguito ieri, in prima serata su Rai 1, l’edizione 2022 di ‘Una Voce per Padre Pio‘. Registrata lunedì 20 giugno in Piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina e condotta da Mara Venier, la storica trasmissione ha riunito grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano, Orietta Berti, Matteo Bocelli, Ricchi e Poveri, Riccardo Cocciante, Giuseppe Fiorello, Matia Bazar, Shel Shapiro. Su Canale5, invece, sempre nella serata di ieri, sabato 25 giugno 2022, la replica della finale del 2019 di Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 1.697.000 spettatori con uno share del 17.2%. Su Rai2 Nessuna bugia può rimanere nascosta ha interessato 811.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono stati 2 milioni 24 mila, con uno share del 16,8%, i telespettatori che hanno seguito ieri, in prima serata su Rai 1, l’edizione 2022 diperPio‘. Registrata lunedì 20 giugno in Piazza Santissima Annunziata ae condotta da Mara Venier, la storica trasmissione ha riunito grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano, Orietta Berti, Matteo Bocelli, Ricchi e Poveri, Riccardo Cocciante, Giuseppe Fiorello, Matia Bazar, Shel Shapiro. Su Canale5, invece, sempre nella serata di ieri, sabato 25 giugno 2022, la replica della finale del 2019 di Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 1.697.000 spettatori con uno share del 17.2%. Su Rai2 Nessuna bugia può rimanere nascosta ha interessato 811.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 ...

