Per fare un partito ci vuol coscienza. Ceri sulle crisi (post) grilline (Di domenica 26 giugno 2022) Constatare lo stato di crisi terminale dei Cinque Stelle non equivale a capirne la natura. Un contributo può venire dal ricorso a una categoria classica della sociologia: la coscienza collettiva. Quale insieme di valori, simboli, rappresentazioni e modelli di comportamento comuni ai membri di un gruppo sociale, la coscienza collettiva si struttura secondo tre elementi: identità, opposizione, totalità (o progetto). Vi corrispondono le risposte che nel suo agire il gruppo dà a tre questioni: chi siamo, contro chi lottiamo, per cosa operiamo. In questa prospettiva conta considerare come la coscienza del M5S sia mutata nel corso della sua vita. Non potendo seguire il film della sua storia lunga 17 anni, bastino qui due “diapositive”, relative alla fase movimentistica e alla fase governativa. ... Leggi su formiche (Di domenica 26 giugno 2022) Constatare lo stato diterminale dei Cinque Stelle non equivale a capirne la natura. Un contributo può venire dal ricorso a una categoria classica della sociologia: lacollettiva. Quale insieme di valori, simboli, rappresentazioni e modelli di comportamento comuni ai membri di un gruppo sociale, lacollettiva si struttura secondo tre elementi: identità, opposizione, totalità (o progetto). Vi corrispondono le rise che nel suo agire il gruppo dà a tre questioni: chi siamo, contro chi lottiamo, per cosa operiamo. In questa prospettiva conta considerare come ladel M5S sia mutata nel corso della sua vita. Non potendo seguire il film della sua storia lunga 17 anni, bastino qui due “diapositive”, relative alla fase movimentistica e alla fase governativa. ...

