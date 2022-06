MotoGP, Quartararo punito per “guida irresponsabile”: long lap penalty in gara a Silverstone (Di domenica 26 giugno 2022) Fabio Quartararo paga caro la manovra che gli è costata la caduta nel Gran Premio d’Olanda della MotoGP. Il pilota francese della Yamaha, leader del Mondiale, è caduto due volte sulla pista di Assen e per la prima volta in stagione è rimasto a secco di punti. La moto si è infatti danneggiata in seguito alla prima caduta, avvenuta al quinto giro in seguito ad un tentativo di sorpasso azzardato ai danni di Aleix Espargaro. La manovra è stata giudicata “guida irresponsabile che ha messo in pericolo l’incolumità di altri piloti” e per questo Quartararo sarà costretto a scontare un ‘long lap penalty’ durante il GP di Gran Bretagna, a Silverston. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Fabiopaga caro la manovra che gli è costata la caduta nel Gran Premio d’Olanda della. Il pilota francese della Yamaha, leader del Mondiale, è caduto due volte sulla pista di Assen e per la prima volta in stagione è rimasto a secco di punti. La moto si è infatti danneggiata in seguito alla prima caduta, avvenuta al quinto giro in seguito ad un tentativo di sorpasso azzardato ai danni di Aleix Espargaro. La manovra è stata giudicata “che ha messo in pericolo l’incolumità di altri piloti” e per questosarà costretto a scontare un ‘lap’ durante il GP di Gran Bretagna, a Silverston. SportFace.

