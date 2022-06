Moto2, risultati warm-up GP Olanda: Alonso Lopez al comando seguito da Roberts e Arenas. Arbolino 9°, Vietti 15° (Di domenica 26 giugno 2022) In attesa di assistere all’attesissima gara del Gran Premio d’Olanda 2022 (in programma alle ore 12:20), i piloti della Moto2 sono scesi in pista in questa mattina per il consueto warm-up: le condizioni del tracciato hanno reso la sessione, seppur breve, particolarmente interessante, vista la presenza di alcune chiazze di bagnato reduci dalla pioggia nella notte olandese. Il miglior tempo della sessione è stato registrato da Alonso Lopez, che ha chiuso il suo personale in 1:37.223, apparso in gran forma in questo warm-up; secondo posto per Joe Roberts (+0.182), terzo Albert Arenas (+0.499), quarto Manuel Gonzalez (+0.535) e quinto tempo per Jake Dixon (+0.577). Chiude in sesta posizione Cameron Beaubier (+0.582), seguito da Ai Ogura in ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) In attesa di assistere all’attesissima gara del Gran Premio d’2022 (in programma alle ore 12:20), i piloti dellasono scesi in pista in questa mattina per il consueto-up: le condizioni del tracciato hanno reso la sessione, seppur breve, particolarmente interessante, vista la presenza di alcune chiazze di bagnato reduci dalla pioggia nella notte olandese. Il miglior tempo della sessione è stato registrato da, che ha chiuso il suo personale in 1:37.223, apparso in gran forma in questo-up; secondo posto per Joe(+0.182), terzo Albert(+0.499), quarto Manuel Gonzalez (+0.535) e quinto tempo per Jake Dixon (+0.577). Chiude in sesta posizione Cameron Beaubier (+0.582),da Ai Ogura in ...

