LIVE Moto3, GP Olanda 2022 in DIRETTA: Foggia studia Guevara e Garcia nel warm-up, ultimi chilometri prima della gara (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI warm UP E gara della MOTOGP DALLE 9.40 E DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI warm UP E gara della MOTO2 DALLE 9.20 E DALLE 12.20 9.03 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici, Dennis Foggia insegue gli alfieri di Aspar che hanno dominato le ultime tre corse (Mugello/Barcellona/Sachsenring). 9.00 Bandiera verde! Iniziano i 10 minuti di warm-up per quanto riguarda il Mondiale Moto3. 8.56 Non piove ad Assen, la condizione è migliore rispetto alle previsioni atmosferiche. Nella notte ha piovuto ‘pulendo’ la pista. 8.53 Si accendono i motori ad Assen. Ricordiamo che in ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LALADIUP EMOTOGP DALLE 9.40 E DALLE 14.00 LADIUP EMOTO2 DALLE 9.20 E DALLE 12.20 9.03 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici, Dennisinsegue gli alfieri di Aspar che hanno dominato le ultime tre corse (Mugello/Barcellona/Sachsenring). 9.00 Bandiera verde! Iniziano i 10 minuti di-up per quanto riguarda il Mondiale. 8.56 Non piove ad Assen, la condizione è migliore rispetto alle previsioni atmosferiche. Nella notte ha piovuto ‘pulendo’ la pista. 8.53 Si accendono i motori ad Assen. Ricordiamo che in ...

