Inter, altro turco in arrivo? Ecco la nuova idea per la difesa (Di domenica 26 giugno 2022) L'Inter potrebbe prepararsi ad accogliere tra le proprie fila un altro turco, dopo Calhanoglu. Stiamo parlando di Caglar Soyuncu, roccioso... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 giugno 2022) L'potrebbe prepararsi ad accogliere tra le proprie fila un, dopo Calhanoglu. Stiamo parlando di Caglar Soyuncu, roccioso...

Pubblicità

Inter : Aprile altro mese ricco di partite, ancora 5?? incontri: 28° Fiorentina ?? 29° Salernitana ? 30° Monza ?? 31° Empoli… - AlexDoni_ : RT @_bando10: @Inter questa storia che non stiate mettendo, tra l'altro palesemente apposta, nemmeno una foto di Perisic e di Skriniar mi s… - sportli26181512 : Inter, altro turco in arrivo? Ecco la nuova idea per la difesa: L'Inter potrebbe prepararsi ad accogliere tra le pr… - Antimbecilli : - Sciortimax : A @tvdellosport la conduttrice dice: “dobbiamo parlare anche di inter”. Come se avessero fatto altro negli ultimi due mesi. -