Il Bayern Monaco fissa il prezzo per Lewandowski | il Barcellona tratta - Sport - Calcio - quotidiano net

Robert Lewandowski Barcellona, 26 giugno 2022 - Il Barcellona insiste, ilfissa il prezzo. La situazione di Robert Lewandowski sta mettendo in difficoltà il club campione di Germania, che si trova a gestire il mal di pancia del suo diamante offensivo. L'...A lanciare la notizia dell'imminente cessione di Lewandowski è l'agenzia ANSA che rilancia un'anticipazione di Sky. Ilsembra averci ripensato e sarebbe entrato nell'ordine d'idee di cedere Robert Lewandowski, che considera finita la sua esperienza in Baviera e, nonostante il contratto, vuole trasferirsi ...Barcellona, 26 giugno 2022 - Il Barcellona insiste, il Bayern Monaco fissa il prezzo. La situazione di Robert Lewandowski sta mettendo in difficoltà il club campione di Germania, che si trova a gestir ...Secondo quanto riportato da As, il Bayern sarebbe pronto a sfilare al Barcellona uno dei suoi giovani più promettenti. Si tratta di Adam Aznou, laterale sinistro della cantera dei catalani, tra i più ...