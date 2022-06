I rincari colpiscono anche il settore dell'ortofrutta: prezzi triplicati con grandi variazioni (Di domenica 26 giugno 2022) FANO - Non solo la farina e i prodotti collegati come la pasta , non solo il pesce che ancora oggi risente dello stato di agitazione della marineria locale, non solo l'olio di girasole penalizzato ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 26 giugno 2022) FANO - Non solo la farina e i prodotti collegati come la pasta , non solo il pesce che ancora oggi risenteo stato di agitazionea marineria locale, non solo l'olio di girasole penalizzato ...

Pubblicità

RosarioBallator : RT @UfficioStampaBI: #Bankitalia #Economieregionali #Sardegna I rincari colpiscono maggiormente le famiglie meno abbienti, per le quali è m… - TgrRaiSicilia : La siccità e i rincari colpiscono anche il settore zootecnico - TGR Sicilia - MrEfis79 : RT @UfficioStampaBI: #Bankitalia #Economieregionali #Sardegna I rincari colpiscono maggiormente le famiglie meno abbienti, per le quali è m… - UfficioStampaBI : #Bankitalia #Economieregionali #Sardegna I rincari colpiscono maggiormente le famiglie meno abbienti, per le quali… -