Guerra Ucraina, Kiev sotto assedio: 14 missili russi sulla capitale. In fiamme un edificio di 9 piani (Di domenica 26 giugno 2022) Nelle scorse ore i russi hanno lanciato 14 missili su Kiev e dintorni . Lo riferisce su Telegram il parlamentare ucraino Oleksiy Honcharenko. Alcuni missili sono stati intercettati dalle difese antiaeree,... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 giugno 2022) Nelle scorse ore ihanno lanciato 14sue dintorni . Lo riferisce su Telegram il parlamentare ucraino Oleksiy Honcharenko. Alcunisono stati intercettati dalle difese antiaeree,...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #25giugno Su #guerra e #pace in #Ucraina #Russia quello che sta accadendo sarebbe curioso se non fosse tragico. Mi… - rulajebreal : “Il pacifismo è la risposta sbagliata alla guerra in Ucraina. Il vero obiettivo di Putin è lo smantellamento dell'u… - riotta : Man mano che la guerra #Ucraina si rivela il macello che era prevedibile e #Putin usa la sola tattica che conosce,… - PasdaranFiSud : #Russia #Ucraina #Guerra Complimenti agli strateghi da caffè talijani e alle loro spaghettesche gazzette, che al 1… - x4ndrodoc : @ilgiornale c'è tutto uno strano interesse su auto elettrica, attualmente l'energia eletttrica prodotta da combusti… -