Genova, donna trovata morta in casa a Sampierdarena: il marito è indagato per omicidio (Di domenica 26 giugno 2022) Interrogati dalla squadra mobile il marito e la coinquilina. L’uomo nega l’aggressione, in passato l’aveva picchiata Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 26 giugno 2022) Interrogati dalla squadra mobile ile la coinquilina. L’uomo nega l’aggressione, in passato l’aveva picchiata

