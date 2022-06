G7: Renzi ricorda suo vertice a Elmau e fotografo Barchielli (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Il G7 tedesco si svolge di nuovo a Elmau come sette anni fa. Buon lavoro ai leader di oggi, a cominciare dal nostro Mario Draghi, alle prese con una grave crisi internazionale. Ma mi viene in mente un pensiero più personale, intimo. Rivedendo questa foto di sette anni fa, ad Elmau, ricordo quella esperienza come bellissima". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, postando una foto che lo ritrae di spalle con Barack Obama e Angela Merkel. "Ma ciò che davvero manca alla mia vita di oggi -aggiunge l'ex premier- non è la sfera pubblica, quanto gli amici che non ci sono più. Quella foto fu catturata dal mitico Tiberio Barchielli", il fotografo che lo seguì a Palazzo Chigi. "Rivedendo questa immagine penso che la politica sia bella, certo, ma i rapporti personali e umani che la vita ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Il G7 tedesco si svolge di nuovo acome sette anni fa. Buon lavoro ai leader di oggi, a cominciare dal nostro Mario Draghi, alle prese con una grave crisi internazionale. Ma mi viene in mente un pensiero più personale, intimo. Rivedendo questa foto di sette anni fa, ad, ricordo quella esperienza come bellissima". Lo scrive su Facebook Matteo, postando una foto che lo ritrae di spalle con Barack Obama e Angela Merkel. "Ma ciò che davvero manca alla mia vita di oggi -aggiunge l'ex premier- non è la sfera pubblica, quanto gli amici che non ci sono più. Quella foto fu catturata dal mitico Tiberio", ilche lo seguì a Palazzo Chigi. "Rivedendo questa immagine penso che la politica sia bella, certo, ma i rapporti personali e umani che la vita ...

