G7 | Biden spinge per lo stop all' oro russo E Berlino apre a sul tetto del prezzo dell' energia

Lo ha detto il presidente Joeal cancelliere Olaf Scholz, aprendo la bilaterale stamani a Elmau, secondo quanto riportano alcuni media tedeschi.Oggi però la correntein senso opposto. E anche qui - non solo negli Usa - non possiamo ... Il presidenteha detto: "It's not over", non è finita. Ci mancherebbe che lo fosse. Ma ...G7 in Germania. Dalle 12 di oggi che i leader delle principali forze mondiali sono riuniti al Castello di Elmau. Un'occasione per uno scambio di vedute sulle prospettive ...Questo è uno dei motivi per cui la Germania ha invitato entrambi i paesi a partecipare al G-7 come ospiti e ha chiarito che il club del clima è aperto a tutti. Un’approvazione dimostrerebbe che il clu ...