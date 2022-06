Esame della patente, come prepararsi alla teoria (Di domenica 26 giugno 2022) Avete desiderato ardentemente che arrivasse il momento, ma adesso l'Esame per conseguire la patente di guida si avvicina e vi assale il timore di non farcela. Niente paura, ragazzi. Se l'hanno ... Leggi su motori.quotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Avete desiderato ardentemente che arrivasse il momento, ma adesso l'per conseguire ladi guida si avvicina e vi assale il timore di non farcela. Niente paura, ragazzi. Se l'hanno ...

Pubblicità

chetempochefa : 'Appena ho saputo della traccia del tema ho pensato a me, al mio di esame di maturità, ero una ragazza molto strana… - Tg3web : C'è anche un testo di Liliana Segre e Gherardo Colombo sull'odio razziale tra le tracce della prova scritta di ital… - Tg3web : Tra gli studenti che affrontano l'esame di maturità c'è anche la giovane rivelazione della Nazionale di calcio Wilf… - geminisdna : Comunque fino alla scorsa sessione c’era solo il “gatto della fortuna condividi per passare l’esame”, adesso ho vis… - AnElasticHeart_ : Domani ho l’ultimo esame della triennale e non lo passerò sicuramente perché non sono pronta; sono stanchissima -