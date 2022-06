Draghi, più rapidi sullo sblocco del grano, entro settembre (Di domenica 26 giugno 2022) Dobbiamo accelerare i nostri sforzi sul fronte della sicurezza alimentare. È essenziale sbloccare il grano in Ucraina molto prima di metà settembre, quando arriverà il nuovo raccolto. Dobbiamo dare ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 giugno 2022) Dobbiamo accelerare i nostri sforzi sul fronte della sicurezza alimentare. È essenziale sbloccare ilin Ucraina molto prima di metà, quando arriverà il nuovo raccolto. Dobbiamo dare ...

G7,Draghi:eliminare dipendenza da Mosca "Questo gruppo di Paesi è il più grande finanziatore di progetti di aiuto alla crescita nei Paesi in via di sviluppo. Dobbiamo fare di più e lo faremo in ..." G7, Draghi: 'No ritorno del populismo. Stop dipendenza energetica da Mosca' E' quanto avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso dei lavori del G7. G7, von der Leyen: mondo ha più bisogno che mai di investimenti in ...