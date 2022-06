Dopo Severodonetsk, l'obiettivo russo diventa Kramatorsk. Nella notte missili su Kiev (Di domenica 26 giugno 2022) Il Cremlino smentisce riunione notturna con Putin. Boris Johnson lancia l'appello al G7: "Sosteniamo gli ucraini e vinceranno" Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 giugno 2022) Il Cremlino smentisce riunione notturna con Putin. Boris Johnson lancia l'appello al G7: "Sosteniamo gli ucraini e vinceranno"

Pubblicità

marcomcs9 : RT @PaoloBorg: I filorussi esultano per Severodonetsk,paesello di 100k abitanti conquistato dopo mesi di combattimenti e per il no europeo… - arca1317 : RT @PaoloBorg: I filorussi esultano per Severodonetsk,paesello di 100k abitanti conquistato dopo mesi di combattimenti e per il no europeo… - kakami_okatsu : RT @PaoloBorg: I filorussi esultano per Severodonetsk,paesello di 100k abitanti conquistato dopo mesi di combattimenti e per il no europeo… - nuraddin58 : RT @VladDicost: #UkraineRussiaWar pillole Politicamente #Putin sta facendo pressione su #Lukashenko su una presunta minaccia nucleare dell… - planetpaul65 : RT @PaoloBorg: I filorussi esultano per Severodonetsk,paesello di 100k abitanti conquistato dopo mesi di combattimenti e per il no europeo… -