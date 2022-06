Di Marzio | #Calciomercato | @CalcioComo | in via di definizione l’acquisto di Liam #Kerrigan…

Leggi su justcalcio

(Di domenica 26 giugno 2022) Diha appena twittato una potenziale bomba delle sue che potrebbe lasciare polemiche fra le tifoserie:, in via dil'acquisto di#Kerrigan dall'University College Dublinhttps://t.co/KDbMTIw7Je — Gianluca Di(@Di) June 25, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Diha attualmente raccolto 3 retweet e 66 “cuoricini”. Niente di nuovo per il grandissimo giornalista. Source by Gianluca DiL'articolo Di, in via didiproviene da JustCalcio.com.