Come proteggere i capelli dal sole in estate per non rovinarli (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo d’estate, io vado al mare e voi che fate? Impariamo a proteggere anche i nostri capelli, evitando di commettere alcuni errori che potrebbero farci passare un inverno infernale. Abbiamo ormai da tempo imparato che la nostra pelle va protetta quando ci stendiamo al sole ma sono ancora poche le donne che pensano anche al benessere dei capelli in estate. A settembre inevitabilmente il risultato sarà quello di rendersi conto di avere i capelli rovinati. E’ soprattutto il sole il nemico numero della chioma a cui teniamo tanto, così in breve tempo ci ritroviamo con capelli secchi, crespi e fragili. Sicuramente tra i principali consigli che possiamo darvi c’è quello di usare, il più possibile, un cappello. Prevenire è sempre la cosa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo d’, io vado al mare e voi che fate? Impariamo aanche i nostri, evitando di commettere alcuni errori che potrebbero farci passare un inverno infernale. Abbiamo ormai da tempo imparato che la nostra pelle va protetta quando ci stendiamo alma sono ancora poche le donne che pensano anche al benessere deiin. A settembre inevitabilmente il risultato sarà quello di rendersi conto di avere irovinati. E’ soprattutto ilil nemico numero della chioma a cui teniamo tanto, così in breve tempo ci ritroviamo consecchi, crespi e fragili. Sicuramente tra i principali consigli che possiamo darvi c’è quello di usare, il più possibile, un cappello. Prevenire è sempre la cosa ...

