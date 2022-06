Caterina Balivo festeggia in spiaggia la Comunione del figlio

(Di domenica 26 giugno 2022) Che emozione ieri pere la sua famiglia: il primogenito Guido Alberto ha ricevuto la Prima. Le foto in chiesa nei momenti più importanti ed emozionanti della celebrazione, poi l’abbraccio dial suo ometto. Presenti in chiesa e alla festa inquasi tutta le persone a lei care, mancava la sorella, Sarah. Dolcissima la conduttrice e suostretti in un dolce abbraccio alla fine della funzione religiosa, ed è questa la foto che ha scelto di postare nel suo profilo social, le altre le ha invece aggiunte alle stories di Instagram e mostrano le nonne delto e lascelta.in bianco per la ...

Pubblicità

Sammax883B : @starcrossed_91 Grazie, dopo controllo la guida tv del mio televisore. A te piace Caterina Balivo? - redazionerumors : Da mercoledì 22 in prima serata su Tv8 Caterina Balivo conduce 'Chi vuole sposare mia mamma?', accompagnando mamme… - sciamaninadelia : Il talento più grande PAMELA PETRAROLO essere umile simpaticonaaaa e melodiosa????????? ?????? - sabry2321j : @jerusjb si e lei mi da vibes da caterina balivo e bianca guaccero io vorrei sognare... - sportli26181512 : Napoli, senti Caterina Balivo: 'Se Koulibaly va alla Juve…' VIDEO: La conduttrice tv Caterina Balivo commenta una v… -

Come si saranno vestiti madre e figlio e quali saranno stati i commenti dei seguaci della, piovono critiche sotto la foto: "Ma sei tu che devi fare la comunione"...Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità ', ha raccontato Sandra Milo durante una partecipazione daa "Vieni da me". Sandra Milo "Sono single e vorrei ...Che emozione ieri per Caterina Balivo e la sua famiglia: il primogenito Guido Alberto ha ricevuto la Prima Comunione. Le foto in chiesa nei momenti più importanti ed emozionanti della celebrazione, ...Ne ha parlato tempo fa a Vieni da me, ospite di Caterina Balivo su Rai Uno. Lory Del Santo ricorda il dramma della sua infanzia: aveva solo tre anni Non tutti forse sono a conoscenza del dramma ...