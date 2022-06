Ballottaggio Cerveteri tra Gubetti e Moscherini | affluenze in diretta

(Di domenica 26 giugno 2022) Affluenza del, tra i due candidati, alle ore 12. I cittadini, infatti, dopo il primo turno del 12-13 giugno, sono tornati alle urne e ora dovranno decretare il Primo Cittadino, quello che amministrerà la città per i prossimi 5 anni e sostituirà Alessio Pascucci. Alle 7 di questa mattina, domenica 26 giugno, si sono aperti i seggi per le votazioni e in serata si conoscerà il nome del nuovo sindaco. Quanti elettori hanno votato aalle 12? I primi dati sull’affluenza alsono stati pubblicati alle ore 12 di stamattina: ha votato il 15.31% degli aventi diritto, vale a dire 4.754 cittadini su un totale di 31.051 elettori. Ricordiamo che al primo turno la percentuale delle persone che ha deciso di indicare la propria ...

Come da previsione, bassa l'affluenza alle urne per ilche deve decidere chi sarà il nuovo sindaco di. Nella rilevazione delle 12, il Viminale fa sapere che si è recato alle urne il 15,31% degli aventi diritto.ARDEA -classico ad Ardea, Comune del litorale sud con un'amministrazione uscente M5S ...- Partita aperta anche a, città del litorale nord della provincia di Roma. La ...Affluenza del ballottaggio a Cerveteri, tra i due candidati Gubetti e Moscherini, alle ore 12. I cittadini, infatti, dopo il primo turno del 12-13 giugno, sono tornati alle urne e ora dovranno decreta ...Domenica 26 giugno si vota non solo nei due capoluoghi del Lazio, Frosinone e Viterbo, ma anche in cinque grandi Comuni: Guidonia Montecelio, Ardea, Ciampino, Cerveteri e Sabaudia. La sfida dei ballot ...