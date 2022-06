Angelus 26 giugno | Papa Francesco spiega il senso di essere “Cristiani decisi”

(Di domenica 26 giugno 2022) In occasione dell’di domenica 26ricorda gli eventi drammatici delle ultime ore. Dopo averto come Gesù ci indica di compiere il nostro ‘viaggio’ della vita, il Santo Padre ricorda la situazione triste dell’Equador e la morte della suora ad Haiti. Un nuovo appello, infine, rivolto per l’Ucraina. Nel Vangelo presentato domenica 26, Gesù mostra un aspetto molto suggestivo del suo cammino; è il momento cheha chiamato della “svolta“; il Signore prima di morire si reca in Terra Santa, ma si tratta di un viaggio molto particolare, poiché Egli è consapevole che si tratta dell’ultimo. @Credits AnsaE mentre i discepoli ignari, sognano il trionfo di Gesù a Gerusalemme, il Signore sa che lì lo ...

Francesco: la calma e la pazienza di Cristo, strada per fare il bene anche nelle difficoltà L'invito di Papa Francesco nell'Angelus è a non reagire con ira alle difficoltà ma fare come Gesù: "Seguire la ferma decisione di andare avanti"