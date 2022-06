Zanzare: usa il cellulare per combatterle, ecco come (Di sabato 25 giugno 2022) Utilizzare il cellulare per combattere e allontanare le Zanzare è possibile. ecco, quindi, come fare grazie alle nuove tecnologie Siamo ormai nel pieno dell’estate. La stagione considerata da molti la più bella dell’anno ci ha portato da subito calde giornate e tanta voglia di andare al mare. Ma l’estate non vuol dire solo il ritorno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 25 giugno 2022) Utilizzare ilper combattere e allontanare leè possibile., quindi,fare grazie alle nuove tecnologie Siamo ormai nel pieno dell’estate. La stagione considerata da molti la più bella dell’anno ci ha portato da subito calde giornate e tanta voglia di andare al mare. Ma l’estate non vuol dire solo il ritorno L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

SostienePereir5 : RT @gianrocco: Arma da fuoco (primo strumento di morte al mondo dopo le zanzare) anche negli Stati dove era proibito portarla sì, diritto p… - gianrocco : Arma da fuoco (primo strumento di morte al mondo dopo le zanzare) anche negli Stati dove era proibito portarla sì,… - CMarziane : RT @VisioneTv: I russi non mollano: esce un altro report sui biolab Usa in Ucraina. E stavolta si menziona esplicitamente il figlio di Joe… - FI69interista : @_special_cla_ Usa il righello come schiaccia zanzare ?? ma il rischio è di frantumarlo come successo a me ?? - danyalex1978 : @Cropy_03 Usa la racchetta ?? per le zanzare, 5 ?? su Ebay, una gioia ineguagliabile sentirle friggere. Sollievo allo stato puro. -