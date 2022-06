Uomini e Donne, il lutto è dei più dolorosi: ci ha lasciati troppo in fretta (Di sabato 25 giugno 2022) Un lutto devastante colpisce Uomini e Donne. L’addio che sconvolge tutti, non ci aspettavamo che potesse accadere a lei Un ex protagonista di Uomini e Donne sta attraversando un periodo molto difficile. Un lutto improvviso ha creato un dolore immenso. I fan del dating show di Canale 5, Uomini e Donne, sono rimasti letteralmente sconvolti e distrutti da ciò che è accaduto. Un terribile lutto ha travolto la trasmissione di Maria De Filippi, una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ascoltare. Il programma di Maria De Filippi da sempre riesce ad intrattenere il pubblico di Canale 5. I telespettatori, ormai, si sono appassionati a tutte le vicende che vedono protagonisti diversi personaggi. Uno dietro l’altro, tanti ... Leggi su kronic (Di sabato 25 giugno 2022) Undevastante colpisce. L’addio che sconvolge tutti, non ci aspettavamo che potesse accadere a lei Un ex protagonista dista attraversando un periodo molto difficile. Unimprovviso ha creato un dolore immenso. I fan del dating show di Canale 5,, sono rimasti letteralmente sconvolti e distrutti da ciò che è accaduto. Un terribileha travolto la trasmissione di Maria De Filippi, una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ascoltare. Il programma di Maria De Filippi da sempre riesce ad intrattenere il pubblico di Canale 5. I telespettatori, ormai, si sono appassionati a tutte le vicende che vedono protagonisti diversi personaggi. Uno dietro l’altro, tanti ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #24giugno ieri sono stato ospite di @common___home alla @UniLUISS mi sono sentito un astronauta in mezzo a tante do… - Piu_Europa : La sentenza della Corte Suprema che dopo 50 anni cancella il diritto di aborto negli USA è un richiamo forte anche… - DPCgov : Competenza, disponibilità, umanità…e l’inconfondibile basco. Grazie alle donne e agli uomini del @CIS0M che oggi co… - hermesslink : donne devono essere libere di abortire e uomini liberi di non pagare alimenti ecc.. se non hanno la custodia dei figli - nicoletta_zeno : @AjejeBrazo100 @Cogitabionda @helaaria @dax98431046 @drGraziArcazzo C'è una differenza tra un FETO e un ebreo/uomo… -