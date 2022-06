Ultime Notizie – Aborto Usa | Sileri | “La 194 non va toccata ma rafforzata”

(Di sabato 25 giugno 2022) “La legge 194 sull’non deve essere. Semmai deve esserenella parte relativa agli aiuti e all’assistenza delle donne”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaoloospite di ‘Sabato anch’io’, su Rai Radio 1, in merito alla decisione della Corte suprema Usa che ha annullato la sentenza Roe contro Wade, cancellando il diritto costituzionale all’interruzione di gravidanza.ha inoltre sottolineato come “in vista del nuovo Servizio sanitario nazionale territoriale sarà possibile aiutare ulteriormente le donne, mantenendo ovviamente la possibilità di poter accedere a un loro diritto”. Poi, parlando della situazione Covid in Italia, ha osservato: “Questo aumento dei contagi non credo possa portare a nuove restrizioni”. Il sottosegretario alla Salute ha ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - CorriereCitta : Roma, scoperta una serra ‘professionale’ di marijuana a La Rustica: sequestrati oltre 6 kg di droga - zazoomblog : Ultime Notizie – Vaccino Covid Ricciardi: Subito rinforzo fragili non si può attendere - #Ultime #Notizie #Vaccino… - dimeo_s : Fa flop l’istanza di ricusazione contro il gup dell’Housing sociale -

Il Sole 24 ORE

Dopo quattro mesi, la in prosegue. La preme, la tensione resta altissima. Le truppe di Mosca sfondano a Lysychansk, l'esercito di arretra. Guerra in Ucraina, la diretta Ore 14.30 - Si intensificano ...... Austin e Le Mans si è un po' smarrito nellegare. Il riminese è risalito in quinta ... di Stefano Belli} DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE GP OLANDA 2022: SARÀ UNA FP3 ASCIUTTA! Buoneper chi è ... Ucraina, ultime notizie. a Kiev torna il coprifucoco da domani al 3 luglio Dopo le prese di posizione dei giorni scorsi, se ne fa ancora interprete la Conferenza episcopale messicana, che in un messaggio ricorda i 122 mila omicidi degli ultimi tre anni e mezzo e invita il ...Brian Laundrie ha ucciso la fidanzata Gabby Petito per «misericordia» perché soffriva «troppo» dopo un incidente durante la loro avventura in un furgone nel Wyoming. A distanza di quasi 1 anno dal ...