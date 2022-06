Sono figlio di papà, d’estate bevo champagne: ma come fanno quelli della spiaggia libera? (Di sabato 25 giugno 2022) come forse alcuni di voi sanno, io Sono un figlio di papà senza più il papà, che è come essere figli di Dio senza più Dio. La mia vita è una costante e onestissima pacchia, non so che cosa sia una dichiarazione dei redditi, ma non ho mai fatto nemmeno una dichiarazione d’amore: l’amore non va dichiarato, va vissuto. Non Sono sposato, non ho figli, in sostanza Sono un uomo libero che dipende solo da mamma che è il mio principale, oltre ad essere il mio principio. L’estate la passo in Versilia dove mia mamma vive, abbiamo una tenda in uno stabilimento balneare molto chic che si chiama Sunset. Al Sunset abbiamo orrore degli ombrelloni, gli ombrelloni ci mettono tristezza. Quando abbiamo caldo azioniamo il nebulizzatore che le tende hanno in dotazione, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022)forse alcuni di voi sanno, ioundisenza più il, che èessere figli di Dio senza più Dio. La mia vita è una costante e onestissima pacchia, non so che cosa sia una dichiarazione dei redditi, ma non ho mai fatto nemmeno una dichiarazione d’amore: l’amore non va dichiarato, va vissuto. Nonsposato, non ho figli, in sostanzaun uomo libero che dipende solo da mamma che è il mio principale, oltre ad essere il mio principio. L’estate la passo in Versilia dove mia mamma vive, abbiamo una tenda in uno stabilimento balneare molto chic che si chiama Sunset. Al Sunset abbiamo orrore degli ombrelloni, gli ombrelloni ci mettono tristezza. Quando abbiamo caldo azioniamo il nebulizzatore che le tende hanno in dotazione, ...

