Siccità, il Piemonte ha 'sete' (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Piemonte ha '"sete" e la situazione Siccità nella regione "sta peggiorando". A rilevarlo, parlando con l'Adnkronos, è stato il geologo Paolo Sassone, presidente sezione Piemonte della Società Italiana di Geologia Ambientale (Sigea), che sottolinea: "Non piove da 6 mesi e quindi – ha sottolineato Sassone- c'è un progressivo peggioramento e non è prevedibile che la situazione migliori perché abbiamo davanti mesi caldi e secchi come luglio e agosto" che non promettono grandi precipitazioni, aggiunge il geologo ricordando che giugno era solitamente il mese in cui piove di più in estate. "Nell'ultimo periodo invece – ha spiegato il geologo- ci sono stati solo due passaggi veloci di pioggia e quindi la campagna soffre sicuramente e visto che soffre aumentano i prelievi dal sottosuolo e dai corsi d'acqua con un progressivo ...

