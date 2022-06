Ricerca | Sesar Young Scientist Award | aperta la sfida per dottorandi e universitari

Leggi su ildenaro

(Di sabato 25 giugno 2022) Al via l’edizione 2022 del, che ha come obiettivo quello di riconoscere i giovani scienziati che hanno dimostrato eccellenza nei campi dilegati all’ATM e all’aviazione. Il premio offre inoltre aitori che iniziano la loro carriera un’opportunità di ulteriore sviluppo professionale. L’edizione 2022 del premio ha ampliato la sua portata rispetto agli anni precedenti ed è oraa due categorie:, con la possibilità di ricevere un premio di 5.000 euro; Studentio di master: con la possibilità di vincere un premio di 1.500 euro. Sono benvenuti i contributi di cittadini o residenti in uno Stato membro dell’UE o in un Paese associato al programma quadro di ...