“Questa è la verità sugli ex GF Vip”. Il forfait al compleanno di Lulù fa infuriare Clarissa, che vuota il sacco (Di sabato 25 giugno 2022) La verità sulla festa di Lulù Selassié. Da poco l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dovuto rinviare il party per il compleanno e secondo indiscrezioni la princess lo avrebbe fatto a causa del forfait di molti invitati, tra questi diversi ex concorrenti dell’ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A spiegare il motivo ci ha pensato la sorella Clarissa Selassié. Intervistata da Fanpage, la più piccola delle princessa ha detto la verità sulla festa di Lulù Selassié. “Mi sono operata da poco al seno e non me la sentivo di fare Questa trasferta di un paio di giorni a Napoli. Non avevo superato il traguardo di un mese, avevo ancora i punti. Inoltre, Lulù aveva commissionato un abito che non era ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 giugno 2022) Lasulla festa diSelassié. Da poco l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dovuto rinviare il party per ile secondo indiscrezioni la princess lo avrebbe fatto a causa deldi molti invitati, tra questi diversi ex concorrenti dell’ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A spiegare il motivo ci ha pensato la sorellaSelassié. Intervistata da Fanpage, la più piccola delle princessa ha detto lasulla festa diSelassié. “Mi sono operata da poco al seno e non me la sentivo di faretrasferta di un paio di giorni a Napoli. Non avevo superato il traguardo di un mese, avevo ancora i punti. Inoltre,aveva commissionato un abito che non era ...

