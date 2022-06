Politano sempre più lontano dal Napoli: lo vuole Gattuso, ecco il prezzo (Di sabato 25 giugno 2022) Matteo Politano si allontana sempre di più dal Napoli. L’attaccante esterno di Roma ha chiesto la cessione, dopo che è peggiorato il rapporto con Luciano Spalletti. Diverse le squadre interessate ma l’ex Sassuolo ed Inter pare voglia intraprendere l’esperienza spagnola con il Valencia di Rino Gattuso. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport conferma questa tesi: “La seconda parte di stagione col Napoli lo ha visto finire in fondo alle gerarchie di Spalletti tra gli esterni e Politano ha chiesto di essere ceduto: questione anche di stimoli, probabilmente. La valutazione è alta – 20 milioni – ma la stima di Gattuso è enorme. C’è da convincere all’investimento il Valencia, ma Ringhio di proverà”. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 giugno 2022) Matteosi allontanadi più dal. L’attaccante esterno di Roma ha chiesto la cessione, dopo che è peggiorato il rapporto con Luciano Spalletti. Diverse le squadre interessate ma l’ex Sassuolo ed Inter pare voglia intraprendere l’esperienza spagnola con il Valencia di Rino. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport conferma questa tesi: “La seconda parte di stagione collo ha visto finire in fondo alle gerarchie di Spalletti tra gli esterni eha chiesto di essere ceduto: questione anche di stimoli, probabilmente. La valutazione è alta – 20 milioni – ma la stima diè enorme. C’è da convincere all’investimento il Valencia, ma Ringhio di proverà”. L'articolo proviene da Calcio, notizie su ...

