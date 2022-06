Paradosso Bernardeschi: non trova squadra da parametro zero (Di sabato 25 giugno 2022) . Il centrocampista ex Juve ha pretese troppo alte Federico Bernardeschi corre il rischio di restare svincolato ancora a lungo. L’esterno classe 1994 dall’1 luglio non sarà più un giocatore della Juve, ma al momento non ha trovato nessuna squadra a causa del suo ingaggio elevato (4 milioni). Il Napoli e De Laurentiis avevano contattato il suo agente, ma non ci sono segnali sulla buona riuscita della trattativa. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) . Il centrocampista ex Juve ha pretese troppo alte Federicocorre il rischio di restare svincolato ancora a lungo. L’esterno classe 1994 dall’1 luglio non sarà più un giocatore della Juve, ma al momento non hato nessunaa causa del suo ingaggio elevato (4 milioni). Il Napoli e De Laurentiis avevano contattato il suo agente, ma non ci sono segnali sulla buona riuscita della trattativa. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

