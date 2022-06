Napoli: colpi d’arma da fuoco a Pianura, nessun ferito (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – colpi d’arma da fuoco sono stati avvertiti nel pomeriggio in via Torricelli, nel quartiere Pianura, a Napoli. Giunti sul posto, i poliziotti hanno rinvenuto un solo bossolo calibro 6,35. Non si ha notizia di persone ferite. Indagini sono in corso da parte della polizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodasono stati avvertiti nel pomeriggio in via Torricelli, nel quartiere, a. Giunti sul posto, i poliziotti hanno rinvenuto un solo bossolo calibro 6,35. Non si ha notizia di persone ferite. Indagini sono in corso da parte della polizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

