MotoGp, Gp Olanda 2022: ritiro per Pol Espargaro, al suo posto per tutto il weekend ci sarà Bradl (Di sabato 25 giugno 2022) Brutte notizie in apertura del sabato di MotoGp. All’inizio della FP3 del Gran Premio d’Olanda 2022 è stato infatti comunicato come Pol Espargaro non disputerà il GP stesso a causa causa delle ferite riportate al Sachsenring. Caduto nelle prove libere del Gp di Germania, il pilota spagnolo della Honda ha dato il massimo per recuperare ed essere in forma per l’11esima tappa del Mondiale di MotoGp ma dopo le libere di ieri ha avvertito ancora dolore e disagio intensi. In accordo col team quindi, lo spagnolo ha deciso di saltare la gara di Assen, e tornerà direttamente a Silverstone dopo la sosta estiva. Al suo posto correrà il tedesco Stefan Bradl. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Brutte notizie in apertura del sabato di. All’inizio della FP3 del Gran Premio d’è stato infatti comunicato come Polnon disputerà il GP stesso a causa causa delle ferite riportate al Sachsenring. Caduto nelle prove libere del Gp di Germania, il pilota spagnolo della Honda ha dato il massimo per recuperare ed essere in forma per l’11esima tappa del Mondiale dima dopo le libere di ieri ha avvertito ancora dolore e disagio intensi. In accordo col team quindi, lo spagnolo ha deciso di saltare la gara di Assen, e tornerà direttamente a Silverstone dopo la sosta estiva. Al suocorrerà il tedesco Stefan. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #MotoGp, Gp #Olanda 2022: ritiro per Pol #Espargaro, al suo posto per tutto il weekend ci sarà #Bradl - MotorcycleSp : Pol Espargaró non correrà più questo fine settimana al GP d'Olanda. Il pilota della Repsol Honda, ca... #MotoGP… - Motorsport_IT : #MotoGP | Pol Espargaro non ce la fa: il GP d'Olanda finisce qui #DutchGP - FormulaPassion : #F1 | La cronaca live della terza sessione di prove libere della MotoGP ad Assen - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Olanda 2022 in DIRETTA: FP3 in tempo reale si parte alle 9.55 - #MotoGP #Olanda #DIRETTA: #tempo -